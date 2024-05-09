Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области
При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новая Таволжанка в Белгородской области погибла мирная жительница. Об этом 9 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. К большому горю, погибла мирная жительница. В момент обстрела женщина находилась на улице, от полученных ран она скончалась на месте», — написал губернатор.
Повреждения при атаке получили четыре частных дома, в них выбило стекла, а осколки снарядов посекли фасады, крыши и заборы. Помимо этого, из-за попадания боеприпаса на территорию одного частного дома загорелась хозяйственная постройка, но пожарные быстро потушили огонь.
Гладков добавил, что на местах падения снарядов работают оперативные службы. Также продолжается подомовой обход территорий.
Ранее 9 мая в Белгороде и Белгородском районе звучала сирена ракетной опасности.
До этого Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью два беспилотника ВСУ около 10:40 мск. Позже, примерно в 15:00 мск, были уничтожены еще четыре украинских беспилотника.
В ночь на 9 мая корреспондент «Известий» Владислав Харченко показал кадры обстрела Белгорода. Взрывами выбило стекла в витринах магазинов и окна в машине скорой помощи, которая прибыла на одно из мест, куда попал снаряд. В городе звучала сирена ракетной опасности. Гладков сообщил, что при этой атаке пострадали 11 человек, шести из них понадобилась госпитализация. Губернатор уточнил, что среди раненых есть 11-летняя девочка, ей повредило стопу осколками.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.