Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мир
На Украине пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку РФ
Политика
Путин отметил внимание президента Гвинеи-Бисау к развитию контактов с РФ
Общество
В Твери прошел марш студентов Академии МЧС России в День Победы
Мир
Washingon Post отметила триумфальную атмосферу на параде Победы в Москве
Общество
Тысячи человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Москве 9 Мая
Армия
РФ и Белоруссия начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием
Мир
Сбежавшего из Польши в Белоруссию судью Шмидта лишили иммунитета
Мир
Экс-глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы
Мир
Дипломаты РФ зажгли на здании в Нью-Йорке число 79 в честь годовщины Дня Победы
Общество
Танк Т-70 времен ВОВ прошел своим ходом по центру Мелитополя в День Победы
Мир
Сотрудники посольства России в Латвии возложили цветы к мемориалам ВОВ в Риге
Мир
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы
Политика
Песков назвал необходимым для РФ отстаивать правду о Второй мировой войне
Политика
Путин проводит переговоры в узком составе с президентом Кубы в Кремле
Мир
Посол Израиля в РФ заявила, что ее страна никогда не откажется праздновать 9 Мая
Общество
В ДНР и ЛНР провели автопробег в честь Дня Победы

На Украине пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Закарпатской области Украины 64-летнюю пенсионерку приговорили к пяти годам лишения свободы за поддержку России. Об этом 9 мая сообщило украинское издание «Страна.ua».

Представители следствия заявили на суде, что в публикациях на странице в социальной сети «Одноклассники» женщина выступала за специальную военную операцию по защите Донбасса, публиковала недостоверную, по мнению украинских правоохранителей, информацию о ходе боевых действий и призывала других пользователей поддерживать РФ.

Пенсионерка не признала вину. Она считает, что ее слова были вырваны из контекста. Суд же занял сторону государственного обвинения.

По данным украинских СМИ, ранее людей в стране никогда не приговаривали к таким длительным тюремным срокам за публикации в соцсетях.

Мовная волна: к чему приведет новый виток украинизации
На Украине запретили русский язык в магазинах, банках и аптеках

Ранее, 10 марта, пенсионерка Алла Стадницкая рассказала «Известиям», что украинские власти отобрали у нее квартиру в Виннице за поддержку России. Женщина родилась в этом городе, а когда началась специальная военная операция по защите Донбасса, переехала к своим детям. Пенсионерке не позволяют забрать свои вещи из конфискованного жилья, и в родной стране ей грозит тюремный срок.

До этого, 16 февраля, сообщалось, что на Украине священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с Россией. Следствие считает, что священнослужитель призывал жителей Краснолиманского района Донецкой Народной Республики (ДНР) поддерживать российских военных.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, который ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией. Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный документом, — 15 лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024