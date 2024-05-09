На Украине пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку РФ
В Закарпатской области Украины 64-летнюю пенсионерку приговорили к пяти годам лишения свободы за поддержку России. Об этом 9 мая сообщило украинское издание «Страна.ua».
Представители следствия заявили на суде, что в публикациях на странице в социальной сети «Одноклассники» женщина выступала за специальную военную операцию по защите Донбасса, публиковала недостоверную, по мнению украинских правоохранителей, информацию о ходе боевых действий и призывала других пользователей поддерживать РФ.
Пенсионерка не признала вину. Она считает, что ее слова были вырваны из контекста. Суд же занял сторону государственного обвинения.
По данным украинских СМИ, ранее людей в стране никогда не приговаривали к таким длительным тюремным срокам за публикации в соцсетях.
Ранее, 10 марта, пенсионерка Алла Стадницкая рассказала «Известиям», что украинские власти отобрали у нее квартиру в Виннице за поддержку России. Женщина родилась в этом городе, а когда началась специальная военная операция по защите Донбасса, переехала к своим детям. Пенсионерке не позволяют забрать свои вещи из конфискованного жилья, и в родной стране ей грозит тюремный срок.
До этого, 16 февраля, сообщалось, что на Украине священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с Россией. Следствие считает, что священнослужитель призывал жителей Краснолиманского района Донецкой Народной Республики (ДНР) поддерживать российских военных.
В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, который ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией. Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный документом, — 15 лет.