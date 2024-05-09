На выставке «Россия» прошла торжественная линейка и шествие в честь Дня Победы

Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Мероприятия прошли в четверг, 9 мая.

«Сегодняшний праздник, 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, отмечает вся страна. Это особенно чувствуется здесь, на шествии в рамках выставки «Россия», — сказала гендиректор выставки Наталья Виртуозова.

Она выразила благодарность ветеранам, сотрудникам выставки, представителям молодежных движений и гостям из разных регионов России, в том числе из новых. Виртуозова отметила, что День Победы собрал всех присутствующих вместе.

В торжественной линейке приняли участие представители «Движения первых», их родители и наставники, ветераны и труженики тыла, герои спецоперации, активисты патриотических организаций и сводный оркестр.

Сначала участники исполнили гимн России, затем участники «Движения первых» вышли на сцену с ветеранами и рассказали о родственниках-фронтовиках, чьи портреты держали в руках. Также они рассказали о бойцах спецоперации.

Шествие началось после минуты молчания. В заключение мероприятия сводный духовой оркестр выстроился у главной сцены и исполнил российский гимн.

Ранее в четверг сообщалось, что в День Победы тысячи человек посетили выставку на Поклонной горе в Москве, где представлена трофейная техника стран НАТО. Гости мероприятия рассказали «Известиям» о своих предках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

По словам одного из посетителей, в Великую Отечественную войну воевали два его деда, один погиб. Ежегодно мужчина приходит на Поклонную гору, чтобы привить детям память и уважение к событиям тех лет.

В торжествах по случаю празднования Дня Победы принимают участие лидеры ряда стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По традиции в Москве в честь Дня Победы пройдет большой салют, который начнется в 22:00.

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