В Берлине на праздновании Дня Победы участникам запретили показывать флаг РФ
В Берлине на одном из мероприятий по случаю Дня Победы участнику запретили демонстрировать российский флаг. Кадрами поделились «Известия» в четверг, 9 мая.
На видео запечатлено, как несколько участников акции решили сфотографироваться с триколором. В результате к человеку, который держал флаг, подошел полицейский и потребовал убрать его.
Некоторые участники акции, зная, что демонстрация российского флага на мероприятии запрещена, пришли на него в одежде в цветах российского триколора.
Кроме того, на акции правоохранители задержали мужчину, одетого в футболку, на которой, в частности, был изображен президент РФ Владимир Путин. На кадрах видно, как полицейские в жесткой форме увели его с мероприятия. При этом мужчина вскрикнул от боли.
Ранее в этот день посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что, несмотря на запреты властей, в Германии проходят все мероприятия по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, на празднования приходит огромное количество людей, и многие из них приезжают из самых разных частей страны.
До этого, 7 мая, полиция в Берлине запретила размещать на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде российские флаги, знамена, георгиевские ленты, носить военную форму и ее элементы, а также использовать символику, которая связана с украинским конфликтом. В полиции добавили, что ограничения касаются только территорий мемориалов и их окрестностей, во всех остальных местах работает только обычный закон о собраниях.
Посольство РФ в Германии потребовало от Берлина отменить запрет на демонстрацию 8–9 мая на воинских мемориалах флага России и другой символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Как напомнили в диппредставительстве РФ, СССР заплатил за мирное небо «жизнями свыше 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, замученных в нацистских концентрационных лагерях, умерших от непосильного принудительного труда, голода и болезней».
Из-за запрета атрибутики активистка Елена Колбасникова подала иск в суд Берлина, но получила отказ в рассмотрении.