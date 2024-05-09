В Донецке два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой
По предварительным данным, в Кировском районе Донецка два человека погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля. Об этом 9 мая с места аварии сообщил корреспондент «Известий».
«Водитель легкового автомобиля вылетел на огромной скорости из-за поворота, его начало заносить, вылетел на встречку, и лобовое столкновение с автобусом», — рассказал корреспондент.
Водитель легковой машины и одна из пассажирок автобуса, предварительно, погибли на месте происшествия.
Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства аварии.
Ранее 9 мая два человека погибли на северо-востоке Москвы в массовом ДТП, где столкнулись шесть легковых автомобилей, грузовик и автобус, в котором не было пассажиров. Один из водителей рассказал, что авария могла произойти из-за обледенения дороги.