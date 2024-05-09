Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший украинский лидер Петр Порошенко, которых недавно объявило в розыск МВД России, пропали из соответствующей базы ведомства.
«По вашему запросу нет информации», — говорится на сайте министерства.
По каким причинам это могло произойти, не уточняется.
Ранее, 4 мая, стало известно, что МВД России объявило в розыск по уголовной статье Зеленского, Порошенко, командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других чиновников и военных.