В Латвии на телеканалах Balticom транслировался парад Победы в Москве
В Латвии на всех телеканалах компании Balticom некоторое время транслировался парад Победы с Красной площади в Москве. Об этом 9 мая сообщил глава национального совета республики по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в соцсети X (бывш. Twitter).
«Balticom подверглась кибератаке, как результат компания потеряла контроль за телетрансляцией», — объяснил он произошедшее.
Компания отключила свои кабельные каналы, проводится расследование.
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.
На Красной площади в Москве 9 мая прошел главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. По традиции на него были приглашены ветераны, их родственники и высокие гости.