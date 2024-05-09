В Риге мужчина убрал венок с триколором России с монумента солдатам ВОВ
В Риге мужчина забрал венок с лентой в цвет российского флага на Покровском кладбище от монумента солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Кадры инцидента есть 9 мая в распоряжении «Известий».
Несмотря на просьбы нескольких женщин, находящихся у мемориала, снять ленту, а сам венок оставить, мужчина продолжил свои действия.
«Может быть, только ленточку снимите?» — просили присутствующие. Однако мужчина, который, по некоторым данным, является сотрудником правоохранительных органов Латвии, упаковал венок в черный пакет и унес.
Венок возложили ранее в День Победы сотрудники российского посольства России в Латвии. Так они отдали дань уважения погибшим. Делегацию возглавлял временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.
Днем ранее он рассказал, что в Латвии силовики начали задерживать тех, кто пытается почтить память воинов Красной армии. По словам дипломата, власти страны задерживают ветеранов, пожилых людей и потомков солдат, однако люди продолжают нести цветы к захоронениям воинов.
Ранее, 3 мая, портал RUS TVNET сообщил, что в латвийском городе Резекне мужчину задержали за возложение цветов к снесенному советскому памятнику. Сначала его хотели привлечь к административной ответственности за «прославление военной агрессии», но после допроса правонарушение переквалифицировали в уголовное преступление, связанное с «оправданием военных преступлений».
Власти Латвии давно стараются избавиться от культурного наследия Советского Союза. В балтийской республике запретили публичное ношение георгиевских лент в 2021 году.