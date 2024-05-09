Washingon Post отметила триумфальную атмосферу на параде Победы в Москве
Парад Победы на Красной площади в Москве прошел в триумфальной атмосфере, написала 9 мая газета The Washington Post.
«Недавние успехи России на поле боя на Украине задали тон триумфальной атмосфере в четверг», — говорится в материале.
По словам авторов публикации, речь президента России Владимира Путина показывала его уверенность в успехе страны на поле боя. Также журналисты обратили внимание на представленные на параде образцы техники, в том числе ракетные комплексы «Ярс» и «Искандер-М», которые продемонстрировали военную мощь государства.
На этом фоне значительных успехов достиг российский военно-промышленный комплекс, а украинская армия вынуждена отступать из различных населенных пунктов, отметила газета.
Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи», которые раскрасили небо в цвета российского флага.
На параде Путин произнес речь, в которой, среди прочего, заявил о стремлении России не допустить глобального столкновения, а также назвал героями страны участников специальной военной операции.
В торжествах по случаю празднования Дня Победы принимают участие лидеры ряда стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.