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Washingon Post отметила триумфальную атмосферу на параде Победы в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Парад Победы на Красной площади в Москве прошел в триумфальной атмосфере, написала 9 мая газета The Washington Post.

«Недавние успехи России на поле боя на Украине задали тон триумфальной атмосфере в четверг», — говорится в материале.

По словам авторов публикации, речь президента России Владимира Путина показывала его уверенность в успехе страны на поле боя. Также журналисты обратили внимание на представленные на параде образцы техники, в том числе ракетные комплексы «Ярс» и «Искандер-М», которые продемонстрировали военную мощь государства.

На этом фоне значительных успехов достиг российский военно-промышленный комплекс, а украинская армия вынуждена отступать из различных населенных пунктов, отметила газета.

«Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения. Но никому не позволим угрожать»
Как прошел главный парад страны и о чем еще Путин заявил в обращении по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи», которые раскрасили небо в цвета российского флага.

На параде Путин произнес речь, в которой, среди прочего, заявил о стремлении России не допустить глобального столкновения, а также назвал героями страны участников специальной военной операции.

В торжествах по случаю празднования Дня Победы принимают участие лидеры ряда стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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