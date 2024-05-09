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Политолог назвал празднование Дня Победы в РФ отстаиванием исторической памяти

Политолог Баширов: мероприятия в День Победы — это отстаивание исторической памяти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Мероприятия в честь 79-летней годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне, которые проходят по всей России, являются отстаиванием исторической памяти в то время, как в других странах пытаются ее стереть. Об этом 9 мая заявил «Известиям» профессор НИУ ВШЭ, политолог Марат Баширов.

«На сегодняшний день очень многие пытаются подменить эту историю, изменить или забыть ее. В том же Берлине, например, запретили сегодня людям ходить с георгиевскими ленточками, цветы возлагать к памятникам, но тем не менее люди это игнорируют. Вот это и есть та самая историческая память, которая здесь у нас поддерживается властью, о чем говорил президент [РФ Владимир Путин]», — сказал Баширов.

Политолог подчеркнул, что эти мероприятия проходят по всей России, в которых открыто участвуют граждане страны. Он отметил, что празднование является всенародным событием.

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Ранее в этот день Путин во время своей речи на главном военном параде в Москве на Красной площади указал, что страны Запада сейчас пытаются исказить правду о Второй мировой войне, потому что она мешает их колониальной политике. Россия, по словам главы государства, не приемлет претензий любой страны или объединения на исключительность, потому что понимает, к чему могут привести такие амбиции.

Также 9 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что страна всегда пытается доносить до стран Запада правду о Второй мировой войне и должна продолжать это делать. Он обратил внимание на то, что ни одна из стран антигитлеровской коалиции не направила России приглашения на праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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