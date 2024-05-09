Экс-глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы. Поздравление она написала 9 мая в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в этот день все поколения россиян собираются в городах и селах России и за рубежом, чтобы отметить окончание Великой Отечественной войны.

Кроме того, Кнайсль поделилась, что ровно 10 лет назад она впервые посетила Россию, а теперь она живет в российской деревне.

«Жизнь действительно полна сюрпризов, и зачастую хороших. Поэтому мы теперь живем в деревне в России», — написала она и поздравила граждан страны на русском языке.

Бывшая глава австрийского МИД также опубликовала кадры с праздничного митинга в Касимовском районе Рязанской области. Она приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалам памяти Великой Отечественной Войны.

Летом прошлого года экс-глава внешнеполитического ведомства Австрии рассказала «Известиям», что ей пришлось покинуть Австрию, так как она работает с Россией. Австрийские дипломаты хотели отозвать гражданство дипломата из-за того, что она преподает в российском университете. В августе она поселилась в деревне Петрушово в Рязанской области.

В 2024 году 9 Мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.