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Экс-глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы

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Фото: t.me/KarinKneisslofficial
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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы. Поздравление она написала 9 мая в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в этот день все поколения россиян собираются в городах и селах России и за рубежом, чтобы отметить окончание Великой Отечественной войны.

Кроме того, Кнайсль поделилась, что ровно 10 лет назад она впервые посетила Россию, а теперь она живет в российской деревне.

«Жизнь действительно полна сюрпризов, и зачастую хороших. Поэтому мы теперь живем в деревне в России», — написала она и поздравила граждан страны на русском языке.

Бывшая глава австрийского МИД также опубликовала кадры с праздничного митинга в Касимовском районе Рязанской области. Она приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалам памяти Великой Отечественной Войны.

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Летом прошлого года экс-глава внешнеполитического ведомства Австрии рассказала «Известиям», что ей пришлось покинуть Австрию, так как она работает с Россией. Австрийские дипломаты хотели отозвать гражданство дипломата из-за того, что она преподает в российском университете. В августе она поселилась в деревне Петрушово в Рязанской области.

В 2024 году 9 Мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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