На Украине сообщили о серьезном повреждении оборудования двух ГЭС
Две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине выведены из эксплуатации. Об этом 9 мая сообщила украинская гидрогенерирующая компания «Укргидроэнерго» в своем Telegram-канале.
«Две гидроэлектростанции вышли из строя», — говорится в сообщении.
Компания отметила, что оборудование на них серьезно повреждено, и починка потребует значительных усилий и денежных средств. О каких двух ГЭС идет речь, «Укргидроэнерго» не уточняет.
Ранее, 8 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждены или уничтожены более 800 объектов теплоснабжения, и для их восстановления нужен $1 млрд. По его словам, мининфраструктуры и минэнерго Украины должны подготовить графики ремонтов объектов энергетики.
В тот же день пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области Украины. Когда возгорание потушили, специалисты начали ремонтировать предприятие.
Кроме того, в этот день сообщалось о взрывах в Киеве и ряде областей Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко указал, что энергетические объекты были повреждены в пяти областях. В украинском холдинге ДТЭК рассказали, что три теплоэлектростанции получили серьезные повреждения.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.