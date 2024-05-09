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El Pais узнала, что президент Перу оставила пост из-за пластических операций

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Фото: Global Look Press/IMAGO/stefan zeitz
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Президента Перу Дину Болуарте обвинили в том, что она летом 2023 года на две недели покинула свой пост из-за пластических операций, не передав при этом свои полномочия председателю конгресса. Об этом 9 мая пишет El Pais со ссылкой на расследование Hildebrandt en sus trece.

Отмечается, что 28 июня 2023 года перуанский лидер посетила публичное мероприятие, после чего отсутствовала в течение двух недель. Автор расследования Соня Суйон рассказала, что у Болуарте было 12 дней восстановления после пластических операций, которые она делала по эстетическим соображением, а не из-за проблем со здоровьем. При этом, согласно официальным отчетам президентской канцелярии, глава государства присутствовала на публичных мероприятиях в течение этого периода.

Таким образом, в администрации скрыли отсутствие Болуарте. Издание указывает, что она тем самым нарушила конституционные процедуры, так как не передала полномочия конгрессу.

Болуарте была недовольна своим имиджем, поэтому постоянно задавала вопросы фотографам в пресс-службе, обвиняя их в своей низкой популярности, которая за полтора года мандата ни разу не превышала 20% одобрения, а сейчас находится на самом низком уровне —7%, говорится в публикации.

Кроме того, в начале апреля Болуарте произвела перестановку в кабинете министров на фоне коррупционного скандала, вызванного расследованием о незаконном обогащении, получившем название Rolexgate. В марте 2024 года в доме президента Перу и в ее резиденции прошли обыски в связи с незадекларированной коллекцией из 14 дорогостоящих часов, после того как журналисты обратили внимание, что она носит их на публичных мероприятиях.

Перестановка произошла перед решающим для ее администрации голосованием по утверждению правительства в конгрессе страны, сопровождающимся сильным давлением со стороны законодателей.

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Болуарте принесла присягу в качестве новой главы республики в декабре 2022 года, когда полиция Перу задержала действующего до этого президента Педро Кастильо после объявления ему импичмента. Политика доставили в полицейский участок в Лиме и обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями.

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