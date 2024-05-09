Президент Кубы осудил попытки приближения НАТО к границам России

Куба осуждает геополитическую манипуляцию правительства США и попытки НАТО приблизиться к границам России. Об этом 9 мая заявил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы. Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию ,которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к российским границам», — сказал он.

Диас-Канель передал российскому лидеру поздравительное послание от экс-лидера республики Рауля Кастро.

Президент России в четверг проводит переговоры в узком составе с кубинским коллегой. В ходе встречи Путин подчеркнул, что СССР и современная РФ всегда была на стороне кубинского народа в его борьбе за свои интересы. Отношения двух стран всегда были основаны на дружбе и взаимном уважении, отметил он.

Также президент России поблагодарил кубинского коллегу за участие в параде Победы, который прошел ранее в этот день на Красной площади в Москве.

Ранее в этот день президент Кубы принял участие в главном военном параде в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне с участием более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники и авиационных групп.

До начала парада Путин лично встретил приглашенных лидеров других стран в Гербовом зале Кремля.

Кроме того, в этот день Диас-Канель вместе с Путиным и лидерами Белоруссии Александром Лукашенко, Казахстана Касымом-Жомарт Токаевым, Киргизии Садыром Жапаровым, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Лаоса Тхонглуном Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.