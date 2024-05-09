В ДНР и ЛНР провели автопробег в честь Дня Победы
Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) провели автопробег в честь Дня Победы. Мероприятие состоялось 9 мая.
«Все жители собрались, чтобы передать эмоции и слова пожеланий. Этот автопробег посвящен нашим ветеранам. Проедут по всему городу, по памятным местам», — рассказал один из участников акции в Луганске.
Проехавшие по улицам республик автомобили были украшены флагами России, СССР и Знаменем Победы. Водители приветствовали прохожих сигнальными гудками. В Луганске играли песни военных лет.
Ранее 9 мая председатель общественного совета «За свободную родину» Игорь Тулянцев анонсировал масштабный автопробег в честь Дня Победы в столице Молдавии Кишиневе. Он пройдет в центре города вопреки попыткам властей государства мешать празднованию и демонстрации атрибутики Дня Победы. По словам Тулянцева, ограничения со стороны руководства в Кишиневе заставили жителей страны объединиться и отложить свои дела, чтобы посетить автопробег.
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.