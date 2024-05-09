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Медведев поздравил россиян с Днем Победы кадрами с трофейной техникой

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Фото: t.me/medvedev_telegram
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с Днем Победы, опубликовав в своем Telegram-канале видеокадры трофейной военной техники.

«С Днем Великой Победы!» — написал он.

Медведев прикрепил к поздравлению видео, на котором запечатлены выставленные на Поклонной горе в Москве танки зарубежного производства, которые стали трофеем с зоны проведения спецоперации по защите Донбасса. Также в ролике были представлены записи с главного военного парада 1945 года, на которых советские солдаты бросают фашистские знамена к стенам Мавзолея на Красной площади.

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В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. С этим событием россиян также поздравил президент России Владимир Путин. В ходе своей речи на параде Победы на Красной площади в Москве он назвал участников специальной военной операции героями страны. Народ России верит в них и преклоняется перед их стойкостью и самопожертвованием, добавил он.

Также Путин в ходе встречи 7 мая с участниками СВО заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что РФ победит. Глава государства заверил, что вне зависимости от возраста россияне демонстрируют мужество и героизм, которые «у них в крови».

Ранее, 1 мая, на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейной техники НАТО. На экспозиции представлены образцы вооружений из 12 стран мира — Германии, Великобритании, США, Швеции, Австрии, Турции и др. Посетители могут увидеть американский танк Abrams и украинский Т-72АГ, а также немецкую боевую машину пехоты Marder, британский бронетранспортер Saxon, различные армейские автомобили и стрелковое оружие.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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