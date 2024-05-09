В Запорожской области прошла акция «Синий платочек Победы»

В Мелитополе Запорожской области активисты молодежного движения «Юг молодой» и члены региональной общественной палаты 9 мая приняли участие в акции «Синий платочек победы» в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Инициатором проведения акции в Запорожье стал благотворительный фонд «Русская земля». Молодые ребята на улицах города раздавали синие платки — символ женской верности, подвига советского народа и веры в победу. Его вручают женщинам в России с 9 мая 2016 года.

«Синий платочек Победы» — международная программа сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Победу и традиционных семейных ценностей. С этого года акция проходит в Донецкой Народной Республике, в Крыму и Запорожской области.

Ранее в этот день российские военнослужащие в Запорожской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Пушкарева Михаила Егоровича с Днем Победы. Он обладает такими государственным наградами, как орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кёнигсберга», медаль «За Победу над Германией».

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.