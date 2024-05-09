Путин поздравил Севастополь с 80-й годовщиной освобождения и Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил жителей и ветеранов Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и с Днем Победы. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована 9 мая на сайте Кремля.

«С первых лет своего основания Севастополь играл важную, выдающуюся роль в истории страны. Легендарный город был свидетелем многих масштабных, знаменательных событий и поистине стал одним из символов ратной славы Отчизны, стойкости и мужества нашего народа», — указал Путин.

Он обратил внимание, что особые страницы летописи Севастополя связаны с Великой Отечественной войной: с подвигом его защитников и с неудержимым, победным порывом героев, освободивших город 9 мая 1944 года.

Сегодня севастопольцы являются достойными наследниками патриотических традиций предков, отметил российский лидер.

Он указал на то, что жители города самоотверженно сражаются в ходе специальной военной операции, отстаивают суверенитет и свободу Родины и вносят созидательный вклад в развитие и укрепление России.

9 мая Севастополь отмечает одну из главных дат в своей истории — 80-ю годовщину освобождения от фашистов. Крымская наступательная операция советских войск длилась чуть больше месяца, завершилась битвой за город и предрекла гибель Третьего рейха. В мае 1944 года рядовой Михаил Лотоха одним из первых вошел в освобожденный Севастополь. Идея немецкого генерала Эриха Манштейна сделать из города крепость и обороняться несколько месяцев провалилась. Немцы продержались в окруженном Севастополе лишь четыре дня.

Ранее в этот день Минобороны России запустило на своем сайте историко-познавательный раздел «Этот День Победы: 80 лет назад был освобожден от фашистов город-герой Севастополь», где представлена схема освобождения города с основными этапами боев. Он основан на множестве документов из архивных фондов.