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Путин закончил выступление на параде Победы словами «За Россию! За Победу!»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин закончил выступление на параде Победы на Красной площади словами «За Россию! За Победу!».

В ходе своей речи глава государства поздравил участников парада с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметив объединяющую все поколения силу Дня Победы, и объявил минуту молчания.

«Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции, и я уверен, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным Вооруженным силам! За Россию! За Победу! Ура!» — сказал Путин в завершение выступления.

После речи российского лидера на Красной площади началось движение пешей колонны парадных расчетов.

Парад на Красной площади: прямой эфир
Прямая видеотрансляция Парада Победы, который проходит в Москве 9 мая 2024 года

Утром 9 мая на Красной площади в Москве начался главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков, а также сводный военный оркестр и участники спецоперации по защите Донбасса.

В торжествах по случаю празднования Дня Победы принимают участие лидеры ряда стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По традиции в Москве в честь Дня Победы пройдет большой салют, который начнется в 22:00.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы». Трансляция главного военного парада доступна по ссылке.

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