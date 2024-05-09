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Молдавии передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата 9 мая передали представителям Молдавии. Церемония передачи прошла в Александровском саду.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель молдавского политического блока «Победа» Илан Шор, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и депутат парламента Молдавии Марина Таубе.

«Без прошлого нет будущего. Поэтому мы должны помнить этот день всегда. Мы обязаны сделать так, чтобы наши дети через много лет радовались, как мы, Дню Великой Победы», — подчеркнул он.

Шор отметил, что частица Вечного огня будет передана абсолютно в каждый регион, где будет проводиться шествие в честь праздника. Гуцул, в свою очередь, поблагодарила председателя блока за организацию передачи огня в столицу Гагаузии Комрат.

«Победа над фашизмом — это наша общая история, которую мы не позволим никому отменить. Как и 79 лет назад, наши народы снова рядом, дружбу между нашими странами никому не сломить!» — написала она в своем Telegram-канале.

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В Кишиневе в этот день пройдет масштабный автопробег в честь Дня Победы. Как отметил организатор мероприятия, председатель общественного совета «За свободную родину» Игорь Тулянцев, автопробег состоится в центре молдавской столицы, несмотря на попытки властей страны бороться с элементами праздника. Тулянцев указал, что действия руководства Молдавии еще больше сплотили жителей страны и многие из них отложили все дела, чтобы прийти на автопробег.

Ранее в этот день на Кипре также прошла акция «Огонь памяти» в честь Дня Победы. Заслуженный артист России Ян Осин передал частицу привезенного из Москвы Вечного огня представителям генконсульств в Лимасоле и Пафосе, и от этой частицы зажгли десятки лампадок.

9 мая по всей России и за рубежом проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В военном параде на Красной площади в Москве будут участвовать более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц техники и две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». На мероприятии будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Затем Путин вместе с ними примет участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, а в Кремле состоится прием для глав делегаций.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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