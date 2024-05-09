Пожар на нефтебазе под Анапой локализовали

В селе Юровка под Анапой локализовали пожар, начавшийся после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 мая сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«По данным МЧС Краснодарского края, в 7:40 мск пожар локализовали», — говорится в Telegram-канале.

О начале пожара на нефтебазе в Юровке после атаки украинских дронов оперштаб сообщал в ночь на 9 мая. Шесть БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории объекта.

По предварительным данным, пострадавших нет, но несколько резервуаров получили повреждения, что привело к пожару четвертого ранга. Для его ликвидации привлекли 62 специалиста и 20 единиц техники, ход мероприятий лично курирует мэр Анапы Василий Швец.

Ранее в этот же день как минимум восемь человек пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Белгород. За ночь российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и один украинский БПЛА.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также рассказал о ликвидации трех украинских дронов над регионом, а глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.