Киев стремится привлечь на Украину иностранные войска, поскольку кадровая армия страны уничтожена, заявил 9 мая депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

«Существовавшая до начала спецоперации кадровая армия на Украине уничтожена. Сегодня она укомплектована в основном из несчастных насильно мобилизованных людей и наемников», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам депутата, этим объясняется желание Киева удержаться у власти с помощью западных интервентов. При этом на Украине становится всё меньше желающих умирать за режим президента страны Владимира Зеленского, добавил Шеремет.

Ранее, 7 мая, на сайте президента Украины появилась петиция о приглашении войск западных государств на территорию страны. Для ее рассмотрения требуется 25 тыс. голосов. В Кремле назвали прошение вызывающей провокацией, за которой Москва внимательно следит.

До этого, 4 мая, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Минюстом России в перечень террористов и экстремистов) допустил, что Украина может попросить об отправке войск в зону конфликта Европейский союз. По его словам, многое будет зависеть от «ситуации на фронте».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.