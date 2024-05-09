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Корреспондент «Известий» сообщил о взрывах под Белгородом

На Можайском шоссе массовые ДТП из-за непогоды заблокировали движение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве на Можайском шоссе образовалась пробка из-за непогоды, произошло массовое ДТП. Об этом 9 мая с места событий рассказал корреспондент «Известий» Александр Шпак.

В ДТП были задействованы около 12 автомобилей, пострадавших нет, однако движение по мосту было заблокировано. Корреспондент сообщил, что автомобилисты стояли в пробке около двух часов.

«Ездить тут всё еще опасно, виной чему снег. Около полуночи тут произошло крупное ДТП. В нем участвовали 12 машин. К счастью, никто не пострадал», — рассказал корреспондент.

На шоссе всё еще дежурят полицейские. Проезд на этом участке дороге по-прежнему опасен из-за неблагоприятных погодных условий.

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Ранее, 8 мая, «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России о том, что за минувшие сутки в России произошло 258 ДТП, в которых 20 человек погибли и 303 получили травмы. Зафиксировано 28 ДТП с участием несовершеннолетних, ранения получили 30 подростков. В случае непогоды по возможности стоит отказаться от длительных поездок на автомобиле, а в городских условиях выбирать общественный транспорт, порекомендовали в Госавтоинспекции.

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