На Можайском шоссе массовые ДТП из-за непогоды заблокировали движение

В Москве на Можайском шоссе образовалась пробка из-за непогоды, произошло массовое ДТП. Об этом 9 мая с места событий рассказал корреспондент «Известий» Александр Шпак.

В ДТП были задействованы около 12 автомобилей, пострадавших нет, однако движение по мосту было заблокировано. Корреспондент сообщил, что автомобилисты стояли в пробке около двух часов.

«Ездить тут всё еще опасно, виной чему снег. Около полуночи тут произошло крупное ДТП. В нем участвовали 12 машин. К счастью, никто не пострадал», — рассказал корреспондент.

На шоссе всё еще дежурят полицейские. Проезд на этом участке дороге по-прежнему опасен из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее, 8 мая, «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России о том, что за минувшие сутки в России произошло 258 ДТП, в которых 20 человек погибли и 303 получили травмы. Зафиксировано 28 ДТП с участием несовершеннолетних, ранения получили 30 подростков. В случае непогоды по возможности стоит отказаться от длительных поездок на автомобиле, а в городских условиях выбирать общественный транспорт, порекомендовали в Госавтоинспекции.