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Сюжет:

Нарышкин раскритиковал слова западных лидеров об отправке военных на Украину

Нарышкин считает эскалацией заявления об отправке западных военных на Украину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Со стороны западных политиков делать заявления о возможной отправке военного контингента своих стран на Украину крайне безответственно. Об этом 9 мая заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», — сказал он «РИА Новости», комментируя заявления западных лидеров отправить военных своей страны на Украину.

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Накануне, 8 мая, в ответ на заявления французского лидера Эммануэля Макрона официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что французские военные станут целями Вооруженных сил (ВС) России в случае появления в зоне конфликта на Украине.

В министерстве иностранных дел Франции, в свою очередь, заявили, что страна не отправляла на Украину своих солдат, а Макрон отметил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или российским народом. Захарова в ответ указала, что противоречивые заявления французского лидера вызывают вопросы о его состоянии.

Посла Франции в России Пьера Леви 6 мая вызвали в МИД РФ. Причиной стала деструктивная и провокационная линия Парижа, ведущая к дальнейшей эскалации конфликта на Украине, указали в министерстве.

6 мая политолог, бывший журналист издания The New York Times Джон Вароли в беседе с «Известиями» объяснил, почему все страны НАТО имеют на Украине своих солдат в том или ином количестве — в качестве советников или участников боевых действиях. Они утверждают, что находятся там неофициально, но это невозможно, потому что быть там они могут только при поддержке правительства США и Пентагона

Ранее, 2 мая, Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

27 апреля посол РФ во Франции Алексей Мешков также сообщил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на стороне ВСУ. Он добавил, что из этих 370 наемников половина уже ликвидирована.

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