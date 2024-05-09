Конгрессвумен Грин попыталась инициировать голосование по отставке Джонсона

Представитель Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин 8 мая официально инициировала голосование по собственному предложению об отставке спикера палаты представителей Майка Джонсона. Об этом сообщил телеканал ABC News.

В зале слышались одобрительные возгласы законодателей, когда Грин подробно рассказала о своих претензиях к Джонсону и призвала к голосованию. Конгрессмен Томас Мэсси из Кентукки заявил, что Джонсон не выполнил ни одного из обещаний, данных им на конференции республиканцев после того, как был избран на свой пост в октябре.

«Продвигая повестку дня демократов и ограничивая возможности республиканцев и их влияние на законодательство, наш избранный спикер-республиканец Майк Джонсон помогал и подстрекал демократов и администрацию [президента США Джо] Байдена к разрушению нашей страны», — заявила Грин.

Палата представителей довольно быстро приступила к проведению голосования по предложению отклонить попытку Грин отстранить Джонсона. Он сам с союзниками также присутствовал в зале.

Ранее, 21 апреля, конгрессвумен Грин призвала спикера палаты представителей Майка Джонсона покинуть свой пост после того, как он обеспечил принятие пакета помощи Украине в $61 млрд. Она добавила, что спикеру необходимо уйти в отставку, а если он этого не сделает, то будет отстранен. Впоследствии Грин прилагала усилия, чтобы Джонсон оставил пост.

Тогда же глава комитета по разведке сената Марк Уорнер заявил, что США могут начать передачу вооружений Украине, в числе которых тактические ракеты ATACMS, на следующей неделе. Он также заявил, что, как только президент США подпишет законопроект, вооружения будут отправлены.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $61 млрд, голосование прошло 311 голосами за и 112 против.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. По словам дипломата, финансирование Киева является спонсированием терроризма.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.