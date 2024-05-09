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Политика
Владимир Путин провел встречу с президентом Узбекистана в Москве
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В конгрессе потребовали от Байдена объяснения задержкам поставок оружия Израилю
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США в одностороннем порядке на год продлили санкции против Сирии
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
Президент Северной Македонии признал поражение на президентских выборах
Общество
Росморречфлот сообщил о штатной работе порта Петропавловска-Камчатского после пожара
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Начштаба обороны Британии признал тактические успехи российских сил на Украине
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Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС
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В ЦПВС сообщили о 10 нарушениях со стороны коалиции США в небе над Сирией
Происшествия
В оперштабе Краснодарского края сообщили об атаках ВСУ на нефтебазу под Анапой
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова
Армия
Артиллеристы уничтожили расчеты БПЛА ВСУ гаубицами Д-30 в приграничном районе
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Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с Днем Победы
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В Белгороде прошло торжественное открытие мемориала
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Синоптики предупредили москвичей о холодной погоде и порывистом ветре 9 мая
Мир
Байден заявил о прекращении поставки снарядов Израилю в случае вторжения в Рафах
Мир
Посольство РФ зафиксировало 22 случая осквернения советских памятников в ФРГ с 2023 года

Парад Победы на Камчатке

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