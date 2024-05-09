Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с грузовиком в Подмосковье
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП, в котором «КамАЗ» сбил 11-летнюю девочку насмерть. Об этом 8 мая сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в Telegram-канале.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в тексте сообщения.
Петрова уточнила, что ДТП произошло на пересечении улиц Советская и Дачная в деревне Чемодурово.
Ранее, 8 мая, стало известно, что грузовик насмерть сбил 11-летнюю девочку в городском округе Воскресенск Московской области. Инцидент произошел примерно в 18:15 на Центральной улице в деревне Чемодурово.