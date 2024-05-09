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Стало известно о продолжении экспорта швейцарских товаров в Россию

RTS: Швейцария продолжает экспорт товаров в Россию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Швейцария продолжает экспортировать товары в Россию, несмотря на напряженные отношения с ней и санкции Запада. Об этом 8 мая сообщил телеканал RTS.

«Швейцарская промышленность продолжает экспортировать товары в Россию. Доходы швейцарских транснациональных корпораций почти такие же высокие, как и до конфликта», — говорится в публикации.

Отмечается, что в 2023 году Швейцария экспортировала в Россию товаров на сумму более 2,6 млрд швейцарских франков (больше 200 млрд рублей).

По данным телеканала, наибольшая доля экспорта в РФ пришлась на фармакологию (2,1 млрд франков), так как эту категорию товаров не включили в санкционные пакеты из гуманитарных соображений.

Однако, как отмечается в тексте, сумма в более 2,6 млрд швейцарских франков не включает в себя прибыль, которую получают швейцарские компании, производящие свой товар на территории России. Так, компании Nestle (растворимый кофе, детское питание и т.д.), Vevey (шоколад «Россия», сухие завтраки, растворимый кофе, мороженое и т.д.) производят свою продукцию в РФ и, несмотря на санкции, не покидают российский рынок.

«Несмотря на этические аспекты, деятельность в России компаний Nestle, JTI, Lacoste и других легальна. На данный момент только товары военного назначения, двойного назначения или предметы роскоши находятся под санкциями и поэтому запрещены к экспорту в Россию», — говорится в тексте.

Санкциям назло: Европа продолжает активно торговать с Россией
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Ранее в этот же день стало известно, что страны Европейского союза намерены согласовать 14-й пакет санкций против России до июля 2024 года. Санкционный пакет не будет содержать ограничения на передвижение дипломатов из России в Европу, запрета на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия также не будет.

22 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Запад при расширении санкций в отношении России не остановится ни перед чем, «стиснув зубы», несмотря на негативные последствия от этого. Он заверил, что Москва будет в любом случае стараться минимизировать последствия от новых ограничений и принимать решения исходя из национальных интересов.

19 апреля главы МИД G7 выразили готовность ввести дополнительные санкции для стран — партнеров РФ, которые, по их мнению, поддерживают военное производство России и помогают Москве обходить введенные ограничения.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Россией 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Вскоре в Евросоюзе и Великобритании утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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