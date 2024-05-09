Военнослужащие ВС РФ поздравили ветерана войны с Днем Победы

Военнослужащие группировки войск «Запад» и солисты Первой фронтовой творческой бригады в Луганской Народной Республике (ЛНР) поздравили ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Василия Матвеевича Кияницкого с Днем Победы и выступили перед ним с концертом. Об этом 9 мая сообщили в Минобороны.

«Страшная война была, но ничего не сделаешь — надо бороться», — поделился своими воспоминаниями ветеран.

Специально для ветеранов была подготовлена новая концертная программа, которая включает в себя оригинальные аранжировки песен военных лет и современные патриотические композиции.

Василий Матвеевич в свою очередь пожелал военнослужащим победы и крепкого здоровья.

Кияницкий Василий Матвеевич родился в 1927 году, в ходе ВОВ проходил военную службу в должностях автоматчика, наводчика и командира отделения, принимал участие в обороне Москвы. Имеет несколько высших наград.

Ранее, 8 мая, военнослужащие ВС РФ поздравили мариупольских ветеранов войны с Днем Победы. Представители городского военного комиссариата и отрядов движения «Юнармия» присоединились к поздравлениям.

7 мая военнослужащие главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения и артисты командования поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Георгиевича Фоменко персональным концертом.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.