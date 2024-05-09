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В Новгородской области загорелся многоквартирный дом

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Фото: t.me/mchs31
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В городе Боровичи Новгородской области загорелся многоквартирный дом, его тушение всё еще не завершено. Об этом 8 мая сообщило главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.

«Сегодня в 20:23 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в пристройке многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло в пристройке и кровле здания, работы на месте происшествия продолжаются. Причина пожара не установлена.

«На данный момент сведений о погибших не поступало. Один человек спасен», — уточнили в МЧС.

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В тот же день источник сообщил «Известиям» о пожаре в промзоне на востоке Москвы. Как следует из видеокадров, открытое горение происходило за бетонным забором. Над пожаром поднимались клубы черного дыма, при этом языки пламени поднимались на несколько метров.

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