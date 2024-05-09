SpaceX успешно запустила Falcon 9 с 23 спутниками Starlink

Компания американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска SpaceX сообщила 8 мая об успешном запуске ракеты-носителя Falcon 9 с 23 спутниками интернет-связи Starlink. Запуск проходил во Флориде и транслировался в прямом эфире на сайте и в соцсетях компании.

В SpaceX сообщили, что ракета-носитель стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 14:42 по времени Восточного побережья США (21:42 мск). Первая ступень Falcon 9 в третий раз отправилась в космос и благополучно вернулась на Землю после выполнения своей задачи.

Starlink — это спутниковая сеть для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сейчас на орбите примерно 5840 аппаратов.

Ранее, 6 мая, компания Илона Маска уже запускала 23 спутника Starlink. Запуск прошел штатно, спутники выведены на орбиту.

13 апреля SpaceX осуществила 20-й запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23 спутниками Starlink. До этого SpaceX успешно произвела пуск Falcon 9 и вывела на орбиту французский телекоммуникационный спутник Eutelsat 36D.