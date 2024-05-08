Путин заявил о рекордном объеме товарооборота России и Армении

Товарооборот России и Армении достиг более чем $7 млрд, что является рекордными цифрами. Об этом 8 мая сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Товарооборот достиг более чем $7 млрд. Такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было», — заявил российский лидер.

Глава российского государства отметил, что двусторонние отношения РФ и Армении развиваются успешно, Москва «прежде всего обращает внимание на экономическое сотрудничество». Также Путин указал на сильный рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС. Он обратил внимание на то, что с 2015 года произошло увеличение торговли в 14 раз.

Кроме того, российский президент отметил, что, помимо роста товарооборота, существуют вопросы, касающиеся безопасности в регионе.

«Сейчас вот в открытом режиме, что называется, говорить о деталях не будем, но есть возможность на полях работы ЕАЭС поговорить обо всем комплексе наших отношений, в том числе коснуться и вопроса региональной безопасности», — добавил Путин.

В этот же день Владимир Путин провел переговоры с премьером Армении Пашиняном. Темами для обсуждения станут сотрудничество между РФ и Арменией, экономические отношения стран и безопасность в регионе.

Тогда же на саммите объединения в Москве армянский премьер-министр указал на заинтересованность Еревана в сотрудничестве со всеми странами ЕАЭС. Пашинян также заявил, что ЕАЭС удастся сохранить эффективность функционирования, если в объединении будет уважительное отношение к интересам стран-участниц.