Гостей «Московской весны» пригласили делать скворечники и фетровые гирлянды

Для гостей центральных локаций фестиваля «Московская весна» на Площади Революции и Тверской площади организуют мастер-классы, концерты, спортивные активности.

Так, например, с 9 по 12 мая в Пальмовой оранжерее на Тверской площади детей научат делать скворечники из экологичных материалов. Еще здесь пройдут мастер-классы, участники которых под руководством художников распишут красками деревянные подставки под горячее.

В мастерских на Площади Революции 10 мая и 11 мая будут создавать подвесной декор из глины и сухоцветов и фетровую гирлянду. 11 и 12 мая участникам занятий предложат смастерить книжные закладки с засушенными цветами и расписать акриловыми красками глиняное кашпо для первоцветов.

Также в рамках фестиваля на Тверской площади выступят ребята из вокальной студии «Волшебные нотки», танцевальный коллектив «Солнечные дети» и вокальный эстрадно-джазовый ансамбль «Остров Мечты», которому присвоено звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы». В этой локации также покажут мюзикл «Веселые уроки», который успел стать визитной карточкой Московского детского театра эстрады.

На Площади Революции ежедневно работает роллердром — здесь можно как научиться кататься на роликах с нуля, так и отработать трюки на специальных тренажерах.