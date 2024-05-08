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Захарова анонсировала жесткий и выверенный ответ РФ на новые шаги Великобритании

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Действия властей Великобритании, которые буквально захлебываются в русофобии, полностью подтверждают предвзятость и враждебность линии англичан на российском направлении, отметила 8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередные выпады британских властей в адрес России и ее представителей.

«Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жесткой и выверенной», — цитирует дипломата «Газета.Ru».

Захарова в видеозаявлении, опубликованном в ее Telegram-канале, указала на неослабевающие попытки Великобритании «повысит градус конфронтации» между странами и готовность использовать «откровенную ложь», чтобы обосновать объявленные 8 мая антироссийские меры. В частности, она упомянула высылку атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне и снятие дипломатического статуса с ряда принадлежащих РФ объектов недвижимости под предлогом некоего «российского следа» в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы.

«Всё это без предъявления каких-либо документов или конкретных фактов. Считаем крайне безответственными и категорически неприемлемыми утверждения англичан о якобы причастности нашей страны к неким злонамеренным акциям, тем более без доказательств своих умозаключений», — добавила она, уточнив, что подобную тактику Лондон использует не первый раз.

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Ранее в этот день глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон решил выслать военного атташе России и ввести ограничения при получении россиянами дипломатических виз.

Также 8 мая посол РФ в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД в связи с якобы ведением Москвой операций по сбору разведданных в Великобритании. В российском диппредставительстве, в свою очередь, отметили что Британия для введения ограничений воспользовалась «безосновательным и даже смехотворным предлогом», из которого в Лондоне «пытаются раздуть очередную шпионскую историю».

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