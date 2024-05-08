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В ЦПВС сообщили о 10 нарушениях со стороны коалиции США в небе над Сирией

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Фото: ТАСС/Zuma/1ac Cory W. Bush
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За сутки зафиксировано 10 нарушений со стороны авиации так называемой коалиции во главе с США в небе над Сирией. Об этом 8 мая сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Попов.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt, — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, за сутки зафиксировано семь случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Российские военные также совершили патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка, Телль-Эс-Самен, Хасеке по нескольким маршрутам.

«Подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», — заключил Попов.

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Ранее, 7 мая, ЦПВС сообщал о восьми нарушениях со стороны коалиции США. Также заместитель руководителя сообщил, что за тот же срок в зоне деэскалации в провинции Идлиб было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещены в РФ), в результате которых было ранено два сирийских военнослужащих.

6 мая, Попов сообщил, что российские военные за сутки зафиксировали 14 нарушений со стороны авиации коалиции во главе с США в небе над Сирией. Он также отметил, что за последние сутки в идлибской зоне деэскалации запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» совершила обстрел позиций сирийских правительственных войск. В результате обстрела погиб один сирийский военный.

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