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В США указали на провал плана НАТО по захвату Крыма

EconVue: НАТО недооценила мощь армии России и провалила план по захвату Крыма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Бывший помощник заместителя главы Пентагона США Стивен Брайен указал на провал плана НАТО по захвату Крыма. Об этом он написал 7 мая в статье для EconVue.

Причиной стала недооценка альянсом мощи российской армии.

«Хотя Запад подошел к наступлению с однозначно негативным, скорее уничижительным образом российской армии, результат подорвал эти легкомысленные предположения. <…> Имея лучших командиров и полевых командиров, а также усовершенствованную технику и тактику, русские остановили наступление, разработанное НАТО», — написал Брайен.

Он отметил, что блок потратил месяцы на вооружение и подготовку 12 лучших украинских бригад для действий в Крыму. План состоял в изоляции российских войск от полуострова. Затем, следуя плану, надо было уничтожить Крымский мост, что якобы позволило бы Украине отбить Крым у России и захватить порты на Азовском море.

«США и НАТО тщательно продумали наступление. Сценарии атаки проверялись с помощью самых современных компьютерных симуляторов», — добавил экс-сотрудник Пентагона.

Однако российская армия при помощи технологий остановила самое современное натовское оружие, заключил автор статьи.

Дальний укол: опасны ли ATACMS для Крымского моста
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Ранее, 3 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что все агрессивные действия против Крыма обречены на провал и «получат удар возмездия». Она отметила, что Киев открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада.

1 мая постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) на готовящееся нападение на Крымский мост. Коллаж, опубликованный дипломатом 1 мая, состоит из изображений «шести основных типов мостов на 2024 год», перечислены подвесные, вантовые и другие мосты, также указан Керченский мост. При этом изображение с надписью «Керченские мосты» оставлено пустым.

И.о. официального представителя Кремля Дмитрий Песков ответил на угрозы украинских политиков, заявив, что Киев никогда не скрывал своих намерений по продолжению террористических действий.

14 марта депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что капитуляция киевского режима может быть гарантирована в случае попытки ВСУ нанести удар по Республике Крым. Он предупредил, что попытки нанести удар по российскому полуострову лишь вызовут более жесткую ответную реакцию со стороны РФ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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