СМИ рассказали об обеспокоенности Израиля приостановкой поставок оружия из США
Высокопоставленные израильские чиновники заявили своим американским коллегам, что приостановка администрацией президента США Джо Байдена поставок оружия Израилю может поставить под угрозу переговоры по освобождению заложников, сообщает 8 мая портал Axios со ссылкой на источники.
По данным портала, приостановив поставки оружия, США хотели продемонстрировать Израилю свою обеспокоенность по поводу планов израильской армии начать наземную операцию в Рафахе.
«Пауза усилила напряженность между администрацией Байдена и правительством [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, которая в последние месяцы неуклонно растет на фоне внутренних и глобальных последствий войны в Газе», — говорится в материале.
При этом, по мнению израильской стороны, палестинское движение ХАМАС «не сдвинется со своих позиций» на переговорах в Каире, когда увидит уровень давления США на Израиль.
«Израильские официальные лица заявили администрации Байдена, что ей необходимо оказывать давление на ХАМАС, а не на Израиль, и подтвердили, что они ожидают от США продолжения поддержки Израиля в его борьбе за победу над ХАМАС», — сообщает Axios.
Ранее в этот день телеканал CNN со ссылкой на источники в американском конгрессе сообщил об обеспокоенности Израиля из-за того, что готовящийся доклад госдепа США о соблюдении норм гуманитарного права в секторе Газа может привести к ограничению помощи от Вашингтона.
5 мая Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщило, что администрация США в конце апреля приостановила поставки боеприпасов Израилю. Отмечалось, что это вызвало серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства.
Комментируя это, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что власти США остаются привержены военной помощи Израилю, однако не готовы давать комментарий по поводу приостановки поставок вооружения.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.