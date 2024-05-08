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СМИ рассказали об обеспокоенности Израиля приостановкой поставок оружия из США

Axios: Израиль предупредил США о возможном срыве переговоров с ХАМАС
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Фото: ТАСС/AP/Ohad Zwigenberg
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Высокопоставленные израильские чиновники заявили своим американским коллегам, что приостановка администрацией президента США Джо Байдена поставок оружия Израилю может поставить под угрозу переговоры по освобождению заложников, сообщает 8 мая портал Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, приостановив поставки оружия, США хотели продемонстрировать Израилю свою обеспокоенность по поводу планов израильской армии начать наземную операцию в Рафахе.

«Пауза усилила напряженность между администрацией Байдена и правительством [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, которая в последние месяцы неуклонно растет на фоне внутренних и глобальных последствий войны в Газе», — говорится в материале.

При этом, по мнению израильской стороны, палестинское движение ХАМАС «не сдвинется со своих позиций» на переговорах в Каире, когда увидит уровень давления США на Израиль.

«Израильские официальные лица заявили администрации Байдена, что ей необходимо оказывать давление на ХАМАС, а не на Израиль, и подтвердили, что они ожидают от США продолжения поддержки Израиля в его борьбе за победу над ХАМАС», — сообщает Axios.

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Ранее в этот день телеканал CNN со ссылкой на источники в американском конгрессе сообщил об обеспокоенности Израиля из-за того, что готовящийся доклад госдепа США о соблюдении норм гуманитарного права в секторе Газа может привести к ограничению помощи от Вашингтона.

5 мая Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщило, что администрация США в конце апреля приостановила поставки боеприпасов Израилю. Отмечалось, что это вызвало серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства.

Комментируя это, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что власти США остаются привержены военной помощи Израилю, однако не готовы давать комментарий по поводу приостановки поставок вооружения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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