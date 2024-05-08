МИД РФ рекомендовал россиянам учитывать риски при планировании поездок в Мексику

Россиянам рекомендуется учитывать все имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику. Об этом 8 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рекомендуем российским гражданам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику», — говорится в ее комментарии на сайте дипведомства.

Захарова отметила, что Москва призывает Мехико принять меры по исключению случаев, при которых происходит необоснованный отказ гражданам России во въезде на территорию страны.

По ее словам, при этом мексиканское руководство информирует об отсутствии изменений в сторону ужесточения национального миграционного законодательства и занимается урегулированием проблемы.

«Вместе с тем подчеркивают, что даже полное соответствие требованиям въезда в Мексику, в частности наличие должным образом оформленных документов, включая визу и ее электронный аналог, обратного билета, подтверждения брони гостиницы и достаточных финансовых средств, не является гарантией доступа на ее территорию», — уточнила Захарова.

Дипломат дополнила, что при появлении любых подозрений имеют право отказать в пересечении границы не только службы безопасности, но и авиаперевозчики в транзитных пунктах пропуска.

В начале апреля трех россиянок не допустили на рейс Turkish Airlines в Мексику, что произошло без объяснения причины. В том же месяце авиакомпания не пустила на борт самолета еще одного гражданина РФ, который должен был следовать из Стамбула в Мексику. Турист из Санкт-Петербурга рассказал «Известиям», что у него были все необходимые документы.

Позднее, в конце апреля, российские дипломаты в Турции обратились в МИД страны и к руководству авиакомпании за реакцией в связи со сложностями с транзитом граждан РФ в страны Латинской Америки. В Turkish Airlines назвали возможной причиной отказов позицию мексиканского правительства из-за обеспокоенности ситуацией с беженцами.

В МИД Мексики сообщили о переговорах с турецкими властями и авиакомпанией для решения проблемы. В посольстве РФ в Анкаре проблему назвали серьезной и рекомендовали россиянам тщательно подумать о целесообразности полетов Turkish Airlines, а в случае недопуска на борт — фиксировать акт отказа и подавать в суд на перевозчика по месту жительства.

Сама Turkish Airlines 24 апреля предложила аннулировать без штрафа билеты из России в Мексику с 23 апреля по 31 июля 2024 года.