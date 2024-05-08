Имущество близких и родителей экс-замминистра обороны Иванова арестовали

Активы, счета и недвижимость задержанного экс-замминистра Минобороны РФ Тимура Иванова, а также его родителей арестованы. Об этом 8 мая заявил «Известиям» его адвокат Денис Балуев.

«Арест имущества — да», — сказал он.

Балуев добавил, что особняк в Чистом переулке принадлежит городу. При этом дом на Рублевском шоссе записан на жену Иванова и куплен в кредит. Кроме того, адвокаты обвиняемого принесли на заседание в среду четыре пакета с наградами экс-замминистра.

Ранее в этот день защита экс-замминистра попросила суд отпустить его под домашний арест либо избрать ему иную меру пресечения. Однако Мосгорсуд признал законным арест Иванова. Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере Иванов останется под стражей до 23 июня.

23 апреля Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и на следующий день заключили под стражу. Ему вменяют покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага. Защита отвергла факт передачи взятки и заявила о намерении обжаловать арест, ходатайство об этом было подано 26 апреля.

В рамках дела также арестовали находившегося в дружеских отношениях с экс-замминистра Сергея Бородина. По данным «Известий», он уже дал показания на чиновника. Кроме того, суд заключил под стражу Александра Фомина, который, как предполагается, освободил Иванова и Бородина от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий, и поспособствовал получению взятки.