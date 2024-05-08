Лукашенко указал на усталость Африки и Латинской Америки от колониализма Запада

Страны Африки и Латинской Америки «наелись» колониализма от ведущих стран. Об этом на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Пока мало внимания уделяется диалогу на уровне союза с Африканским континентом. Африка испытывает потребность в широком перечне наших товаров, работы, услуг и технологий. Африка, как и Латинская Америка, наелись уже колониализма от соответствующих ведущих стран», — сказал он.

Лукашенко добавил, что установление сотрудничества с африканскими странами требует автоматизации. По его словам, нынешняя политическая обстановка заставляет задуматься о том, с какими государствами необходимо выстраивать зону свободной торговли. Белорусский лидер добавил, что оппоненты ЕАЭС пытаются изолировать страны союза от новых технологий.

Ранее в этот день шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американский военный контингент покинет Нигер. Остин добавил, что Белый дом изучает возможность создания военного присутствия в Западной Африке и расширения партнерства со странами в этом регионе.

До этого, 2 мая, экс-аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски указал, что решение Вашингтона о выводе своих войск из Нигера и Чада демонстрирует конец неоколониальной эпохи под американским флагом. Квятковски добавил, что неоколониальная стратегия Вашингтона на Африканском континенте не имеет никаких перспектив, о чем говорит отсутствие интереса у действующего офиса президента Джо Байдена к демонстрации новых концепций в этой части света.

24 апреля газета Financial Times сообщила, что решение Соединенных Штатов о выводе своих войск из Нигера стало стратегической победой России. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет содействовать укреплению безопасности стран Африки. Дипломат подчеркнул, что Африканский континент рассматривается в качестве самобытного центра мирового уровня, который формирует многополярную архитектуру мироустройства.