Жапаров заявил о выполнении Киргизией обязательств ЕАЭС по оснащению КПП

Киргизия полностью выполнила взятые страной при вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обязательства по оснащению пунктов пропуска на таможенной границе объединения. Об этом 8 мая заявил президент страны Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

«Обеспечено обустройство и материальное оснащение всех 14 пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе союза. Обязательства, взятые Кыргызской Республикой при вступлении в ЕАЭС, выполнены в полном объеме», — уточнил Жапаров.

Кроме того, президент Киргизии поставил в известность участников мероприятия, что страна достигла договоренностей с Китаем об открытии новых пунктов пропуска на границе.

«Кыргызская Республика ощущает позитивный эффект от интеграции [в объединение] и увеличения внешней торговли. <...> Мы намерены и дальше продолжать активную работу по укреплению равноправных, взаимовыгодных и дружественных отношений между государствами — членами Евразийского экономического союза», — заявил Жапаров.

Бизнес Киргизии также настроен на дальнейшую интеграцию со странами сообщества, добавил он. По словам президента страны, ВВП Киргизии по итогам 2023 года вырос на 6,2% и преодолел исторический рубеж.

Также на саммите объединения в Москве о заинтересованности в продолжении сотрудничества со всеми странами ЕАЭС заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Президент РФ Владимир Путин ранее 8 мая сообщил, что лидеры Евразийского экономического союза приняли решения по углублению интеграционного сотрудничества. Он подчеркнул, что экономический союз продемонстрировал эффективность перед санкциями и демонтажом базовых устоев международной торговли. По его словам, страны — участницы ЕАЭС многое сделали для продвижения своей промышленной кооперации, импортозамещения, а также технологического суверенитета.

Заведующий отделом внешней политики администрации киргизского лидера Муратбек Азымбакиев 6 мая сообщал, что помимо участия в юбилейном саммите ЕАЭС Жапаров намерен посетить в ходе рабочего визита в РФ парад Победы в Москве 9 мая.