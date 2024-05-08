«Не понимаю, как раздули такую шумиху из шутки Безрукова»

Одним из главных скандалов нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу стала реакция части общественности на слова полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова. В конце апреля его команда неожиданно победила в гостях лидера национального первенства — петербургский «Зенит», — позволив приблизиться к нему его конкурентам по борьбе за золото «Краснодару» и московскому «Динамо». Хотя перед этой игрой казалось, что сине-бело-голубых уже нереально догнать. По окончании встречи во флеш-интервью «Матч ТВ» игрок пошутил, что ждет денежки на карту от «Краснодара».

Вскоре генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике запрос рассмотреть это высказывание. Дело в том, что стимулирование одним клубом другого с целью отобрать очки у конкурента считается противоправным действием с точки зрения ФИФА, УЕФА и национальных федераций футбола. Реакция нашего футбольного начальства на обычную шутку удивило многих, но, возможно, даже такое высказывание РФС должен проверить, чтобы не было вопросов от международных инстанций.

Однако вскоре в одном из СМИ стали массово появляться комментарии различных звезд шоу-бизнеса, ранее почти никогда не высказывавшихся о футбольных делах. Они начали осуждать Безрукова или жестко шутить над ним. В эту кампанию против Руслана включились Ольга Бузова, Гарик Харламов, Тина Канделаки и многие другие вплоть до медиума Александра Шепса и ясновидящей Виктории Райдос.

Между тем Безруков и его команда после победы в Питере сыграли вничью дома с екатеринбургским «Уралом» (1:1) и в гостях с московским ЦСКА (2:2). И за три тура до конца чемпионата обезопасили себя от вылета из РПЛ, закрепившись на девятом месте. Выступление подопечных Рашида Рахимова стало одним из главных открытий сезона, так как лишь год назад они вернулись из первой лиги. А Безруков стал одним из лидеров команды. В интервью «Известиям» странную ситуацию вокруг 22-летнего футболиста и успешное выступление «Рубина» прокомментировал защитник казанцев Дмитрий Кабутов.

— «Рубину» уже медали не светят и вылет не грозит. Что мотивирует продолжать биться в таких матчах, как с «Зенитом» и ЦСКА?

— Я думаю, каждый спортсмен — максималист. Мы в том числе. Поэтому хотим быть выше.

— За счет чего команда, которая только вернулась в РПЛ, довольно уверенно заранее избежала вылета?

— Не знаю. Думаю, дело в организации игры. И сплочение. Коллектив хороший у нас.

— Как добились этого сплочения?

— Мы сыгрывались. Начали сезон не так хорошо. Но более-менее сыгрались и тренерские задумки выполняли. Отсюда и такой результат.

— Как получилось, что так мало пропускаете в этом сезоне, столько побед одержали со счетом 1:0?

— Организация в обороне, которую нарабатываем.

— Можно ждать, что в следующем сезоне с первого тура будете также набирать очки и станете претендовать на более высокие места вплоть до медалей?

— Еще этот сезон не закончен. Давайте его закончим, а дальше будет видно. У нас три игры еще. Хотим заработать максимальное количество очков и подняться выше. Лучше быть на пятом месте, чем на девятом. Правильно? Каждый футболист — максималист.

— За счет чего Рахимов сумел выжать из команды такой результат?

— Тренировки.

— Они у всех команд есть.

— Значит, мы лучше тренировались (улыбается).

— Что надо, чтобы еще выше быть?

— Да мы и так всё лучше и лучше с каждой игрой.

— Следите за шумихой вокруг Руслана Безрукова после его шутки, которую он позволил после победы в Питере?

— Честно говоря, не понимаю, как можно было раздуть из этого такую шумиху. Это была шутка. Поэтому мне обидно, что так происходит.

— Как он сам себя чувствует после всех последних событий — заявления Митрофанова в комитет по этике РФС, комментариев разнообразных представителей шоу-бизнеса?

— Не знаю. Я с ним не ночую, поэтому не знаю (улыбается). Вроде бы более-менее нормально себя чувствует на тренировках.

— Читаете, кто высказывается по поводу его шутки? Вам это интересно?

— Не особо. Что-то я видел, а так в целом... Мне говорили, что и там, и там кто-то высказался. Но почти ничего я не читал.

— Слышали о тех ясновидящих и медиумах, которые высказывались по этому поводу?

— Мне на днях сказали, что кто-то из них комментировал это. Но я пока не знаю, сам не видел.

— Знаете ясновидящую Викторию Райдос?

— Нет (смеется).

— Смотрели 16-й сезон «Битвы экстрасенсов»? В интернете пишут, что она там победила.

— Нет, не смотрел. Мне не нравится. Ни 16-й, ни 15-й сезоны (улыбается).

— Как это не смотрели, но не нравится? Не смотрели, но осуждаете?

— Мне вообще в принципе не нравятся экстрасенсы. Поэтому и не смотрю.

— Вообще не нравятся? Или из-за того, что Руслана критикуют?

— В принципе не нравятся. Я по экстрасенсам даже не знал, что они обсуждают Руслана.

— Там еще и Гарик Харламов прокомментировал его шутку.

— Пока не читал, не знаю.

— А как к творчеству Гарика Харламова относитесь?

— Хорошо. Положительно.

— Как думаете, Безруков справится с таким давлением?

— Конечно, справится. Я думаю, всё это закроется, и больше ничего такого серьезного не будет.

— Руслан в этом сезоне стал большим открытием не только как футболист, но и как спикер — его полюбили болельщики и журналисты за нешаблонные и остроумные ответы. Он не закроется от публики после такого?

— Если такое больше не будут раздувать, то не закроется.

— Вы ему объясните, что это отдельные СМИ раздувают, а остальные медиа сами в шоке от случившегося.

— Да ему объяснили, он сам знает. А так надо вам с ним общаться — он больше расскажет, чем я. Думаю, всё нормально будет.

— С учетом того, как некоторые всерьез восприняли шутку Безрукова про деньги от «Краснодара», как сами отнеслись бы к подобному финансовому стимулированию со стороны конкурентов «Зенита»?

— Что за бред вообще? Как мы можем ждать от кого-то чего-то подобного? Мы выполняем свои задачи — побеждать в каждом матче и подняться как можно выше в таблице. То, что кто-то не понимает шуток... Ну а мы при чем здесь? Мы выполняем свои задачи и хотим быть выше. Нам вообще пофиг, что там у тех, кто борется за чемпионство. Это их работа.