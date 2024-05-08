Финансовый аналитик спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2024 году

Центробанк (ЦБ) РФ может начать понижать ключевую ставку небольшими шагами уже в 2024 году, например, в сентябре-октябре, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 8 мая.

Ранее в этот день исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов на форуме «Эффективная и конкурентная экономика» заявил, что ключевая ставка сохранится на высоком уровне, но снизится до 6–7% к 2027 году.

«Прогноз [исполняющего обязанности] вице-премьера Андрея Белоусова о снижении ключевой ставки ЦБ до 6–7% к 2027 году выглядит достаточно реалистичным, но процесс ее снижения будет постепенным», — сказал Антонов.

Он отметил, что регулятор ужесточил риторику по монетарной политике, не наблюдая признаков уверенного снижения инфляции. Кроме того, ЦБ подтвердил, что ставка останется высокой до устойчивого замедления инфляции.

«Таким образом, ключевым фактором для начала снижения ставки ЦБ является достижение уверенного и устойчивого тренда на замедление инфляционных процессов в экономике. Пока инфляция остается на повышенном уровне, около 5% в 2024 году по прогнозам, ЦБ вынужден сохранять жесткую монетарную политику и высокие процентные ставки для сдерживания роста цен. Лишь при устойчивом снижении инфляционного давления ЦБ сможет постепенно смягчать ставку. На мой взгляд, Банк России начнет осторожно понижать ставку небольшими шагами уже в 2024 году, ориентировочно в сентябре-октябре. К концу 2024 года ключевая ставка, вероятно, достигнет около 15%», — сказал аналитик.

По его мнению, в 2025 году регулятор продолжит неспешное снижение ставки, и к концу года она может опуститься до 11% при среднегодовом значении порядка 13,1%. Лишь в последующие 2026–2027 годы есть вероятность, что ключевая ставка сможет приблизиться к диапазону 6–7%, считает эксперт.

«Таким образом, хотя прогноз Белоусова в целом выглядит обоснованным, его реализация может сдвинуться как на более ранний срок, так и отодвинуться. Россия находится под санкциями, поэтому неизвестно, как экономика будет справляться и приспосабливаться к структурным изменениям», — заключил Антонов.

В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 16% годовых. 26 апреля совет директоров Центробанка РФ принял решение сохранить уровень ставки. Она остается неизменной с декабря 2023 года.