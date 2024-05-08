Реклама
Прямой эфир
Мир
В США призвали Украину к переговорам с РФ во избежание скорого поражения
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
В МИД РФ пообещали жесткий ответ на антироссийские шаги Великобритании
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Общество
Росморречфлот сообщил о штатной работе порта Петропавловска-Камчатского после пожара
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС
Общество
ФСБ рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев против жителей Донбасса
Мир
В НАТО раскритиковали Бельгию за недостаточные усилия в сфере обороны
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Спорт
Президентом Европейской федерации самбо переизбран Сергей Елисеев
Мир
Жапаров заявил о выполнении Киргизией обязательств ЕАЭС по оснащению КПП
Происшествия
Тракторист снес восемь бетонных столбов ограждения аэропорта Липецка
Общество
Росавиация анонсировала начало работы аэропорта Элисты с 28 мая
Мир
Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения
Мир
Лукашенко указал на усталость Африки и Латинской Америки от колониализма Запада

Финансовый аналитик спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2024 году

Аналитик Антонов: ЦБ может начать понижать ключевую ставку в сентябре-октябре
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк (ЦБ) РФ может начать понижать ключевую ставку небольшими шагами уже в 2024 году, например, в сентябре-октябре, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 8 мая.

Ранее в этот день исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов на форуме «Эффективная и конкурентная экономика» заявил, что ключевая ставка сохранится на высоком уровне, но снизится до 6–7% к 2027 году.

«Прогноз [исполняющего обязанности] вице-премьера Андрея Белоусова о снижении ключевой ставки ЦБ до 6–7% к 2027 году выглядит достаточно реалистичным, но процесс ее снижения будет постепенным», — сказал Антонов.

Он отметил, что регулятор ужесточил риторику по монетарной политике, не наблюдая признаков уверенного снижения инфляции. Кроме того, ЦБ подтвердил, что ставка останется высокой до устойчивого замедления инфляции.

«Таким образом, ключевым фактором для начала снижения ставки ЦБ является достижение уверенного и устойчивого тренда на замедление инфляционных процессов в экономике. Пока инфляция остается на повышенном уровне, около 5% в 2024 году по прогнозам, ЦБ вынужден сохранять жесткую монетарную политику и высокие процентные ставки для сдерживания роста цен. Лишь при устойчивом снижении инфляционного давления ЦБ сможет постепенно смягчать ставку. На мой взгляд, Банк России начнет осторожно понижать ставку небольшими шагами уже в 2024 году, ориентировочно в сентябре-октябре. К концу 2024 года ключевая ставка, вероятно, достигнет около 15%», — сказал аналитик.

По его мнению, в 2025 году регулятор продолжит неспешное снижение ставки, и к концу года она может опуститься до 11% при среднегодовом значении порядка 13,1%. Лишь в последующие 2026–2027 годы есть вероятность, что ключевая ставка сможет приблизиться к диапазону 6–7%, считает эксперт.

«Таким образом, хотя прогноз Белоусова в целом выглядит обоснованным, его реализация может сдвинуться как на более ранний срок, так и отодвинуться. Россия находится под санкциями, поэтому неизвестно, как экономика будет справляться и приспосабливаться к структурным изменениям», — заключил Антонов.

Бремя принципа: рынок ожидает сохранения ключевой ставки в 16%
Повлияет ли это на стоимость банковских продуктов и когда политика ЦБ может измениться

В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 16% годовых. 26 апреля совет директоров Центробанка РФ принял решение сохранить уровень ставки. Она остается неизменной с декабря 2023 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024