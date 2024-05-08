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Грету Тунберг оштрафовали на $550 за акцию в защиту климата в Стокгольме

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Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley
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Окружной суд Стокгольма оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг на 6 тыс. крон ($550) за акцию в защиту климата, в ходе которой она вместе с другими участниками заблокировала вход в шведский парламент. Об этом 8 мая сообщила газета Nettavisen.

«Вместе с другими активистами Тунберг провела 12 марта акцию у входа в шведский парламент. Активисты отказались выполнять приказы полиции, и тогда были задержаны семеро из них, в том числе Тунберг. Два дня спустя это повторилось», — говорится в публикации.

Отмечается, что Тунберг получила судебное решение, в котором говорится о необходимости «возместить 120 убытков», каждый из них составляет 50 шведских крон ($4,59).

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13 марта полиция Стокгольма с применением силовых методов увела Тунберг и ее коллег, которые собирались на акцию в защиту климата у парламента и блокируют входы в здание. Активисты сидели возле здания и отказывались уходить.

Позже, 6 апреля, полиция Нидерландов задержала Тунберг на несанкционированной акции в Гааге. Демонстранты организации Extinction Rebellion планировали перекрыть проходящую через Гаагу трассу А12, но полиция начала задерживать активистов, когда те стали блокировать дороги поблизости.

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