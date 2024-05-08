Тракторист снес восемь бетонных столбов ограждения аэропорта Липецка

Водитель трактора снес восемь бетонных столбов ограждения аэропорта Липецка, сообщил «Известиям» 8 мая источник в Минтрансе.

Накануне сотрудники авиагавани обнаружили повреждения ограждения периметра аэропорта. Было сломано восемь бетонных столбов с ограждением из колючей проволоки. Также на участке были видны следы в виде примятой травы с внешней стороны ограждения от транспортного средства, похожего на трактор.

Как уточнил источник, во время получения ведомством сообщения об инциденте в аэропорту находились около 150 человек. Эвакуация персонала не проводилась.

Место происшествия осмотрели правоохранительные органы. При этом следов заезда в зону транспортной безопасности и контролируемую зону аэропорта обнаружено не было, также не было зарегистрировано признаков хищения. В причинении повреждений подозревается водитель трактора. Специалисты, изучившие запись с камер видеонаблюдения, предполагают, что, вероятно, он находился в неадекватном состоянии, в том числе возможно был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции, предположительно, установили собственника трактора.

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