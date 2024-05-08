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В Киеве проспект Правды переименовали в честь Европейского союза

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Фото: Global Look Press/dpa/Monika Skolimowska
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Проспект Правды в Киеве переименовали в честь Европейского союза, сообщается 8 мая на сайте городского совета украинской столицы.

«Такое решение было принято на пленарном заседании III сессии Киевского городского совета IX созыва 62 депутатами», — заявили в горсовете.

Там добавили, что проспект был назван в честь советской газеты «Правда», поэтому киевский городской совет принял решение его «деколонизировать».

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Ранее, 25 апреля, горсовет Одессы решил не переименовывать улицы Жуковского, Бунина и Гагарина. При этом некоторые топонимы города всё-таки получили новые названия: например, Екатерининская улица и одноименная площадь называются теперь Европейскими.

22 апреля в Верховную раду внесли законопроект о переименовании 300 населенных пунктов на Украине из-за связи с Россией. Депутаты хотят поменять названия семи районов, 15 городов, 54 поселков и 267 сел, потому что они содержат символику «российской имперской политики», происходят от наименований советских праздников и не соответствуют стандартам украинского языка.

Дерусификация названий на Украине началась с 2015 года согласно закону «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон связан, в том числе, с переименованием всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также со сносом памятников и демонтажом мемориальных досок.

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