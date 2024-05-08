Реклама
Прямой эфир
Мир
В США призвали Украину к переговорам с РФ во избежание скорого поражения
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
В МИД РФ пообещали жесткий ответ на антироссийские шаги Великобритании
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Общество
Росморречфлот сообщил о штатной работе порта Петропавловска-Камчатского после пожара
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС
Общество
ФСБ рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев против жителей Донбасса
Мир
В НАТО раскритиковали Бельгию за недостаточные усилия в сфере обороны
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Спорт
Президентом Европейской федерации самбо переизбран Сергей Елисеев
Мир
Жапаров заявил о выполнении Киргизией обязательств ЕАЭС по оснащению КПП
Происшествия
Тракторист снес восемь бетонных столбов ограждения аэропорта Липецка
Общество
Росавиация анонсировала начало работы аэропорта Элисты с 28 мая
Мир
Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения
Мир
Лукашенко указал на усталость Африки и Латинской Америки от колониализма Запада

В НАТО раскритиковали Бельгию за недостаточные усилия в сфере обороны

0
Фото: ТАСС/EPA/Cornelius Poppe
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр раскритиковал Бельгию за «недостаточные» усилия в оборонной сфере, сообщила 8 мая газета La Libre Belgique.

«Не готовиться к войне означает увеличивать вероятность войны», — заявил он на слушаниях комитета по обороне бельгийской палаты представителей.

По словам Бауэра, Бельгия пока что не достигла целей НАТО в области обороны на 2021 год, тогда как в 2025 году уже будут поставлены новые показатели. Аргументом для ускорения данной работы он обозначил «российскую угрозу».

Адмирал положительно оценил некоторые из соответствующих усилий бельгийского правительства, но назвал их недостаточными. В частности, он заявил, что 34 единиц заказанных Бельгией истребителей F-35 «мало», поскольку «НАТО просит 45». Кроме того, Бауэр назвал ненужным перенос на 2040 год формирования в стране дополнительной механизированной бригады.

Перед выступлением Бауэр побеседовал на эту же тему с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, министрами обороны и иностранных дел, а также главой генштаба.

Как отметило издание, выделяемая Бельгией на оборону доля ВВП обсуждается уже давно, и по данному показателю она занимает последнее место в рейтинге НАТО. Поставленная еще в 2014 году цель направлять на эти нужды 1,57% ВВП будет достигнута лишь к 2030 году, а уровень в 2% — к 2035 году.

Стрельба словами: насколько реальны недавние оборонные инициативы Запада
Хронические проблемы решено лечить деньгами

Ранее, 6 мая, МИД России указал на рост агрессивного стремления стран НАТО подорвать безопасность РФ. В министерстве напомнили, что гарантированная защита суверенитета и территориальной целостности является наивысшим приоритетом российской политики в области военной безопасности.

В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что планировщики НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в граничащую с ней страну — участницу альянса. Об отсутствии признаков подготовки РФ к нападению на какое-либо государство НАТО заявлял и сам Бауэр.

Запад регулярно разжигает истерию по поводу возможного «нападения» со стороны России, однако Москва неоднократно указывала, что не стремится воевать с западными странами. В частности, 28 марта президент РФ Владимир Путин назвал такие предположения бредом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024