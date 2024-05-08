Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр раскритиковал Бельгию за «недостаточные» усилия в оборонной сфере, сообщила 8 мая газета La Libre Belgique.

«Не готовиться к войне означает увеличивать вероятность войны», — заявил он на слушаниях комитета по обороне бельгийской палаты представителей.

По словам Бауэра, Бельгия пока что не достигла целей НАТО в области обороны на 2021 год, тогда как в 2025 году уже будут поставлены новые показатели. Аргументом для ускорения данной работы он обозначил «российскую угрозу».

Адмирал положительно оценил некоторые из соответствующих усилий бельгийского правительства, но назвал их недостаточными. В частности, он заявил, что 34 единиц заказанных Бельгией истребителей F-35 «мало», поскольку «НАТО просит 45». Кроме того, Бауэр назвал ненужным перенос на 2040 год формирования в стране дополнительной механизированной бригады.

Перед выступлением Бауэр побеседовал на эту же тему с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, министрами обороны и иностранных дел, а также главой генштаба.

Как отметило издание, выделяемая Бельгией на оборону доля ВВП обсуждается уже давно, и по данному показателю она занимает последнее место в рейтинге НАТО. Поставленная еще в 2014 году цель направлять на эти нужды 1,57% ВВП будет достигнута лишь к 2030 году, а уровень в 2% — к 2035 году.

Ранее, 6 мая, МИД России указал на рост агрессивного стремления стран НАТО подорвать безопасность РФ. В министерстве напомнили, что гарантированная защита суверенитета и территориальной целостности является наивысшим приоритетом российской политики в области военной безопасности.

В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что планировщики НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в граничащую с ней страну — участницу альянса. Об отсутствии признаков подготовки РФ к нападению на какое-либо государство НАТО заявлял и сам Бауэр.

Запад регулярно разжигает истерию по поводу возможного «нападения» со стороны России, однако Москва неоднократно указывала, что не стремится воевать с западными странами. В частности, 28 марта президент РФ Владимир Путин назвал такие предположения бредом.