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Капли советского короля

Старший научный сотрудник ГМИРЛИ имени Даля Светлана Головко — о том, почему нельзя отделять Окуджаву-прозаика от Окуджавы-поэта
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Феномен Булата Окуджавы, на мой взгляд, заключается в сочетании кажущейся простоты его языка и глубоких, пронзительных текстов. Тем более, они подавались именно через музыку и непритязательные мелодии. А на самом деле это невероятно богатый и красивый, очень точный и лирический язык. Прибавьте сюда глубочайшее знание истории, и в результате получатся удивительно емкие, поэтические образы Окуджавы. А с искренним, даже интимным голосом автора его творчество становилось очень близким людям.

Конечно, колоссальное значение имело и то, что Окуджава много работал для кино. Современные зрители, дети или подростки, возможно, даже не отдают себе отчета, что слышат именно его стихи. А они актуальны по сей день — впрочем, как и все великие вещи, искренние чувства и истины, которые считаются прописными. И они верны. Но не потому, что прописные, а как раз потому, что они — истины.

Но, хотя его творчество перешагнуло ХХ век, великий Булат Окуджава всё равно остается кровью своей эпохи. Безусловно, он принадлежит именно своему времени, иначе не было бы тех тем, что он поднимал, и не было бы такого пронзительного повествования о войне, которую он прошел.

И не было бы ностальгии по уходящему, исчезающему Арбату. Его посвящения старой Москве так или иначе связаны с этим районом, Арбату посвящено более 40 стихов Окуджавы. Об этом и выставка ГМИРЛИ им. В.И. Даля к его 100-летию: она небольшая, душевная и акцентирована на любви поэта к главной московской улице.

В Доме-музее Герцена на Сивцевом Вражке Булат Окуджава бывал неоднократно, да и вообще — это родные для него места, ведь и жил он неподалеку, хотя и уехал с Арбата в Безбожный переулок еще до того, как в этом доме открылся музей.

Есть мнение, что в прозе он был сильнее, чем в поэзии. Но на самом деле его первые исторические романы были восприняты критикой абсолютно в штыки и снискали очень большое возмущение литературоведов.

Окуджава страшно переживал по поводу того, что его роман «Путешествие дилетантов» 1979 года получил негативные отзывы. Это совершенно восхитительный роман, невероятно тонкий и поэтичный. Герои и образы поданы с такой любовью и нежностью! Такая трогательная история любви и смерти, чести и благородства!

Я бы сказала, что отделять Окуджаву-прозаика от Окуджавы-поэта никак нельзя. Его прозаический язык столь же поэтичен, как и его стихи. Плюс ко всему, прекрасное знание истории позволяло ему рисовать очень точные образы весьма скупыми средствами. В прозе он имел возможность больше показать себя и свою любовь к этой эпохе.

Процитирую фрагмент из письма Окуджавы, которое он написал в 1980-х Виктору Некрасову в Париж: «Надеюсь, дорогой, что ты здоров. Всё время слухи о твоей повести, а как ее раздобыть — неизвестно. В Москве зима, и каждый кует свое счастье. А я сижу и мучительно изобретаю новый исторический сюжет, чтобы не подмочить репутацию. Один сюжет уже опубликовал в «Дружбе».

Для него это было чрезвычайно важно! Окуджава очень хотел видеть свою прозу напечатанной, она искала и ждала своего читателя.

Его стихи обращают мысли людей к собственному детству, юности, к каким-то очень ярким, чистым, глубоким чувствам. Стихи, которые ностальгически обращаются к его прошлому, звучат невероятно современно. Это «Песенка об Арбате», «Капли датского короля», «Полуночный троллейбус», «Кавалергарда век недолог». Сложно сказать, с чего начать знакомство с Окуджавой: зацепившись за один уголок его творчества и вытягивая за эту ниточку огромный пласт его стихов, в них невозможно не влюбиться.

Автор — старший научный сотрудник ГМИРЛИ имени Даля, сокуратор выставки «К 100-летию Булата Окуджавы. Булат Окуджава, его друзья и знакомые в Доме-музее Герцена на Сивцевом Вражке».

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