Трое туристов из России пропали в горах в Киргизии
В Киргизии трое туристов из России пропали в горах, спасатели ведут их поиски. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в МЧС республики.
«В управление МЧС по Чуйской области поступило сообщение от главы Федерации спортивного туризма. <...> Три туриста из Российской Федерации пропали без вести 30 апреля, отправившись в поход по маршруту из ущелья Иссык-Ата в Аламединское ущелье (Теплые ключи)», — указано в Telegram-канале ведомства.
По информации МЧС, речь идет о двух 62-летних и одном 58-летнем россиянах. На их поиски в 15:45 по местному времени (12:45 мск) выдвинулись трое спасателей.
В конце февраля сообщалось, что в горах Иссык-Кульской области Киргизии погибли четыре чешских туриста при сходе снежной лавины. Как сообщали тогда в местном МЧС, трагедия произошла на высокогорном пастбище, где 23 туриста из Чехии и Словакии катались на лыжах.