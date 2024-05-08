SHAMAN навестил бойцов СВО в московском госпитале в преддверии Дня Победы

Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, вместе с коллективом радиостанции авторской песни «Калина Красная», навестил 8 мая, в преддверии Дня Победы, участников спецоперации по защите Донбасса, которые проходят реабилитацию в московском клиническом госпитале.

Российские бойцы встретили артиста аплодисментами. SHAMAN поблагодарил военнослужащих за подвиг.

«Приехал поддержать вас и поздравить с наступающим 9 Мая. Завтра мы будем отмечать День Победы. И я точно уверен в том, что очень скоро мы будем праздновать еще одну — нашу общую победу», — сказал певец.

В концерте для бойцов приняли участие и другие артисты, в том числе военнослужащий 175-го отдельного разведбатальона с позывным Кот автор и исполнитель Константин Прохоров. Главный редактор «Калины Красной» Александр Карпенко прочитал военнослужащих стихи.

Кроме того, на улице для пациентов и персонала госпиталя организовали полевую кухню. Волонтеры угостили их праздничным обедом.

Ранее, 5 мая, сообщалось, что в Музее Победы на Поклонной горе в Москве прошел концерт клуба авторской военной песни «Ветер Победы». Его участники, которые дали более 100 концертов в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса, исполнили патриотичные песни.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В главном военном параде на Красной площади в Москве примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». Кроме того, по Красной площади пройдут участники СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.